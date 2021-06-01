Кличко вручив нові автівки будинкам сімейного типу (фото)

Мер також привітав всіх з Міжнародним днем захисту дітей

Мер Києва Віталій Кличко передав два нових автомобілі для столичних будинків сімейного типу. Він зазначив, що з 2016 року за кошти міського бюджету вже придбали 23 авто для таких родин. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Мер також привітав всіх з Міжнародним днем захисту дітей і зазначив, що це свято, цей день – нагадування суспільству про важливість захисту прав кожної дитини.

«Столична влада робить все від неї залежне, щоб створювати умови для розвитку та навчання наших дітей, для допомоги маленьким киянам. Особливу увагу ми приділяємо дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, – підкреслив Кличко. – На сьогодні у столиці 2376 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На щастя, майже всі вони влаштовані до сімейних форм виховання: опіка, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. І дуже приємно відзначити, що в столиці функціонує вже 31 дитячий будинок сімейного типу».

Мер зазначив, що місто постійно підтримуємо такі родини. Виплачує щомісячну адресну матеріальну допомогу (від 1000 до 1500 грн на кожну дитину) сім’ям, які взяли на виховання дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також до Міжнародного дня захисту дітей патронатні вихователі, прийомні батьки та батьки-вихователі отримають одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету в розмірі від 7 тис. до 20 тис. грн.

Особливу увагу столиця приділяє дитячим будинкам сімейного типу, в кожному з яких виховується від 5 до 10 дітей. Місто допомагає їм, зокрема, надаючи і облаштовуючи житло для великих родин. За останніх три роки Київ надав квартири 7 таким родинам, які створили будинки сімейного типу.

«Також однією з першочергових потреб таких родин є забезпечення автотранспортом. Ми поступово робимо так, щоб кожен дитячий будинок сімейного типу в столиці мав у своєму користуванні автомобіль. Починаючи з 2016 року за кошти міського бюджету вже придбали 23 авто. І сьогодні ми вручаємо батькам-вихователям ще двох дитячих будинків сімейного типу ключі від нових автомобілів. Міська влада і надалі буде опікуватися, допомагати та підтримувати сім’ї, які виховують осиротілих дітей», – підкреслив Кличко.

Як відомо, Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня.

Свято встановлене в 1949 році в Парижі за рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Проблема опіки над дітьми особливо гостро розглядалася на тлі тотального зубожіння населення, голоду та епідемій, які прийшли на зміну двом світовим війнам.

В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року. Сьогодні Google присвятив дудл Міжнародному дню захисту дітей.

Із нагоди Дня захисту дітей столичні правоохоронці запросили до себе учнів навчального закладу, розташованого у Подільському районі, для яких організували ігровий квест.