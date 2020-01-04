До Білорусі відновлено постачання російської нафти



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За один день планується прокачати 6 тисяч тонн нафти

Прокачування російської нафти на нафтопереробні заводи в Білорусь відновлено. Про це повідомив заступник голови концерну «Белнефтехим» Володимир Сизов, передає агентство БЕЛТА.

За його словами, насоси знову включили о 17:05 (московський час), після чого почалися поставки. При цьому першим сировину отримає завод «Нафтан». «У міру оформлення маршрутних доручень обсяг буде додаватися, і будуть поставки в тому числі для Мозирського НПЗ», – сказав Сизов.

Він додав, що в цілому до кінця 4 січня планується прокачати 6 тисяч тонн нафти.

Раніше в концерні повідомляли, що Мінськ домовився з Москвою про постачання в Білорусь першої партії нафти з Росії. Вказувалося, що обсяг сировини, яке надійде на НПЗ найближчим часом, а також накопичені раніше запаси дозволять забезпечити безупинну роботу підприємств в січні 2020 року.

Росія з 1 січня 2020 року зупинила подачу нафти в Білорусію. 3 січня Білорусія також тимчасово зупинила експорт нафтопродуктів. Зазначалося, що причиною, за якою Росія і Білорусь не змогли домовитися щодо поставок нафти, стало те, що білоруська сторона попросила знизити ціну на сировину.

Як повідомлялося, ціна нафти на фондовому ринку США підскочила на 3% у зв’язку із ситуацією довкола ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані. Фондові ринки США закрилися з ціною нафти трохи більше як 63 долари за барель.