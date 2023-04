ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)

Українські військові та бійці територіальної оборони масово використовують трофейні російські танки проти ЗС РФ.

Про це сказав старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі, пише Newsweek.

Він прокоментував фотографії, які з'явилися на сторінці бригади Запорізької територіальної оборони у Facebook. З його слів, на знімках можна побачити російські Т-62. Він вважає, що це говорить про те, що українці потребують танків НАТО.

Captured Russian ancient T-62 and the 110th Territorial Defense Brigade of Ukraine https://t.co/C35aDAkKh9 pic.twitter.com/rvQ1EiRp6F