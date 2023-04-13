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ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Українські військові та бійці територіальної оборони масово використовують трофейні російські танки проти ЗС РФ
фото з вільних джерел

За словами дослідника Роба Лі, українці потребують танків НАТО, проте через нестачу використовують російські трофеї.

Українські військові та бійці територіальної оборони масово використовують трофейні російські танки проти ЗС РФ.

Про це сказав старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі, пише Newsweek.

Він прокоментував фотографії, які з'явилися на сторінці бригади Запорізької територіальної оборони у Facebook. З його слів, на знімках можна побачити російські Т-62. Він вважає, що це говорить про те, що українці потребують танків НАТО.

Також, полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Канціан повідомив журналістам, що використання Сил оборони України трофейних танків говорить про три речі:

  • Легко перевести підрозділ із українських Т-72 на російські Т-64;

  • Українські військові змогли захопити багато російських танків;

  • Українським силам потрібні танки, щоби заповнити втрати. 

Крім того, Канціан зазначив, що, згідно з моніторинговим центром Oryx, Україна змогла захопити 549 танків ЗС РФ. За його словами, це нормально, коли країни у воєнних конфліктах використовують трофейне обладнання.

«Наприклад, у 1960-х та 1970-х роках в ізраїльтян були підрозділи, оснащені радянськими танками, захопленими у єгиптян та сирійців. Вони поступово виводили їх з експлуатації, оскільки могли отримати американське обладнання», – зазначив експерт.

Нагадаємо, союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.

Теги: Україна військові танки війна

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