ЗСУ проти армії Путіна: найзнаковіші заяви, що свідчать про майбутню перемогу

Із квітня майбутній контрнаступ коментував президент Володимир Зеленський: він заявив, що в окупантів ще є час піти, інакше їх знищать

ЗСУ готові до контрнаступу і розпочнуть його найближчими тижнями, стверджують західні союзники та керівництво України. Такі заяви можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію суперника. Але, з іншого боку, потік військової допомоги від партнерів та заклики до населення на тимчасово окупованих територіях евакуюватись є досить переконливими свідченнями підготовки активних дій на фронті. «Слово і діло» проаналізувало, що може говорити про невідворотність контрнаступу України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розглянули події та заяви у період з кінця березня. Саме в цей час аналітики зауважили, що масштабний наступ російської армії, на який всі так чекали, наближається до кульмінації, і Україна має шанси перехопити ініціативу.

Наприкінці березня Україна почала отримувати західні танки, і міністр оборони Олексій Резніков прямим текстом сказав, що їх буде використано під час контрнаступу. «Контрнаступ уже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, яке рішення ухвалить Генштаб. Також все залежить від погоди. Навесні наша земля дуже волога, за таких умов можна використовувати лише гусеничні машини. Думаю, ми зможемо побачити їх (танки – ред.) у справі у квітні-травні», – заявив міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У розвідці в цей же час попередили, що тепер замість енергетичної інфраструктури цілями для ракетних ударів РФ можуть стати військові об'єкти, шляхи постачання та все, що «пов'язане з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій».

На початок квітня в Україні вже було сформовано усі вісім штурмових бригад «Гвардії наступу» (докладніше про це можна дізнатися в інфографіці).

Крім того, Україна отримала від Польщі та Словаччини винищувачі – щоправда, не західні, а радянські МіГ-29.

В окупованому Криму в цей час активно будують мережу оборонних споруд. Супутникові знімки зафіксували, що на острові з'явилися окопи, загородження, траншеї та «зуби дракона».

Будь ласка, читайте текст після реклами

А вчора, 11 квітня, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що «півострів готовий до будь-якого розвитку подій».

Із квітня майбутній контрнаступ коментував президент Володимир Зеленський: він заявив, що в окупантів ще є час піти, інакше їх знищать.

Віцепрем'єрка та пані міністр із питань реінтеграції території Ірина Верещук закликала українців на тимчасово окупованих територіях евакуюватись до третіх країн чи «готуватися». Аналогічний заклик до населення був перед осіннім контрнаступом.

Минулого тижня Зеленський підписав указ про створення 19 військових адміністрацій у Запорізькій області – частина цих населених пунктів перебуває в окупації.

На початку місяця стало також відомо про витік секретних військових документів Пентагону, у яких, зокрема, було описано плани США та НАТО щодо нарощування можливостей української армії перед контрнаступом. Конкретні бойові плани – дата та напрямки контрнаступу України – у документах не наводяться. Невідомо також, чи справжні вони взагалі.