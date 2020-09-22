Криза у Білорусі: Макрон попередив про ризик «розлому» на карті Європи



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Еммануель Макрон висловив слова підтримки білоруському народу

«У випадку з Білоруссю є ризик утворення розлому на Європейському континенті», – заявив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон попередив про ризик «розлому» на карті Європи через кризу в Білорусі.

Про це він сказав у ході виступу на Генасамблеї ООН.

«У випадку з Білоруссю є ризик утворення розлому на Європейському континенті», – заявив Макрон. Він закликав уникнути втручання в ситуацію ззовні і висловив слова підтримки білоруському народу.

Макрон також заявив про необхідність подолання кризи в Білорусії за посередництва ОБСЄ і наголосив, що висловлював цю точку зору разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в ході контактів з російським президентом Володимиром Путіним.

Як відомо, Рада ЄС не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

Також повідомлялося, що 21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту.