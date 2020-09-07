У Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій



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Ігор Кизим повернувся після консультацій в МЗС

Дипломат нагадав, що офіційні контакти між двома країнами зараз «призупинені»

Посол України в Білорусі Ігор Кизим, якого викликали до Києва на знак протесту, повернувся до Мінська після консультацій в українському МЗС.

Про це пише «Радіо Свобода».

Кизим нагадав, що офіційні контакти між двома країнами зараз «призупинені». Водночас, сказав він, подальший розвиток українсько-білоруських відносин буде залежати від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації в Білорусі, а також інтеграційних процесів в рамках Союзної держави Білорусі та Росії.

17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.

Це трапилось після того, як офіційний Мінськ передав затриманих бійців ПВК «Вагнера» до Росії, а Олександр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, звинувачував Україну у недружніх кроках. Кулеба зазначив, що передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Також Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».

Як вже повідомлялося, родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців».

Разом з тим президент Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Раніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.



