ПАРЄ візьметься за розслідування злочинів у Білорусі



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Затримання учасників акцій протестів у Білорусі

Результати розслідувань злочинів проти білорусів з боку влади будуть доведені до відома всіх міжнародних правоохоронних органів

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини заявив, що не визнає результати президентських виборів у Білорусі. Там також повідомили, що створюють міжнародний слідчий орган, який займеться збором і висвітленням доказів правопорушень в республіці. Про це йдеться в заяві комітету ПАРЄ.

«Комітет з правових питань та прав людини солідарний з відважним народом Білорусі, який бореться за свої права і гідність. Сотні тисяч людей мирно кинули виклик офіційним попередженням і погрозам помсти. Є численні достовірні повідомлення про масові, серйозні порушення права на вільні і справедливі вибори, права на свободу слова і зібрань, права на свободу, а також про акти катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження із мирними демонстрантами», - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим Комітет відмовився визнати результати останніх президентських виборів. Він вимагає, щоб вибори були «проведено за принципом справедливості і на транспарентній основі під наглядом міжнародних спостерігачів».

Комітет ПАРЄ вважає, що винні в серйозних порушеннях прав людини в контексті недавніх президентських виборів і їхніх наслідків повинні бути притягнуті до відповідальності.

«Для того, щоб послати чіткий сигнал усім співробітникам сил безпеки про те, що серйозні порушення прав людини не залишаться безкарними, Рада Європи у співпраці з іншими міжнародними органами повинна в терміновому порядку створити міжнародний слідчий орган для збору інформації та збору доказів злочинів у сфері прав людини, скоєних в Білорусі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до співпраці в цьому розслідуванні повинні бути запрошені як білоруська влада, так і представники громадянського суспільства.

У ПАРЄ повідомили, що результати розслідувань будуть опубліковані і доведені до відома всіх національних або міжнародних правоохоронних органів, які готові і здатні здійснювати судове переслідування за масові порушення прав людини, вчинені в Білорусі.