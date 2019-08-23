Понад 150 людей травмовані поліцією в індійському штаті Джамму і Кашмір



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Індійська влада вдалася до підвищених заходів безпеки в регіоні

Дані двох головних лікарень штату Джамму та Кашмір свідчать, що 152 людини були госпіталізовані через травми від гумових куль і через застосування сльозогінного газу. Проте ця цифра далеко не повністю відображає кількість поранених від дій індійських сил безпеки.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Частину людей відразу виписують протягом декількох годин після госпіталізації. Крім того, частина травмованих проходить лікування в менших госпіталях.

Індійська влада вдалася до підвищених заходів безпеки в регіоні на фоні відміни автономного статусу штату 5 серпня. Нью-Делі вважає, що відміна автономного статусу штату Джамму і Кашмір допоможе краще інтегрувати ці території до складу Індії.

У ключових містах штату, таких як літня столиця Срінагар, відбуваються стихійні протести місцевого населення, незважаючи на підвищені заходи безпеки. Індійська влада переконує, що жодна людина не загинула попри підвищені заходи безпеки в рамках розгонів несанкціонованих мітингів місцевих жителів.

Загалом же, починаючи із 1989 року, в штаті Джамму і Кашмір загинуло до 50 тисяч людей через нестабільність й постійні протести місцевих жителів.

Як відомо, влада Пакистану вирішуватиме суперечку з Індією навколо регіону Кашмір у Міжнародному суді ООН.

Нагадаємо, 16 серпня відбулося закрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації відносин між Індією та Пакистаном у зв'язку із ситуацією навколо штату Джамму та Кашмір.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму та Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму та Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений у парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією через загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму та Кашмір. «Експрес дружби» - єдиний потяг, що ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар двічі на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин із Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму та Кашмір.