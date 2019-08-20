Пакистан звернеться до Міжнародного суду ООН через ситуацію навколо Кашміру



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У зв'язку із ситуацією навколо штату Джамму і Кашмір відбулася ескалації відносин між Індією та Пакистаном

Рішення було прийняте після розгляду Пакистаном «всіх правових аспектів»

Влада Пакистану вирішуватиме суперечку з Індією навколо регіону Кашмір у Міжнародному суді ООН.

Про це повідомляє BBC.

«Влада Пакистану заявила, що вирішуватиме суперечку навколо Кашміру за допомогою Міжнародного суду», - йдеться у повідомленні.

Цей крок відбувся після того, як Індія скасувала особливий автономний статус тієї частини Кашміру, що вона контролює. Пакистан відреагував на це рішення, перервавши торговельні та транспортні зв'язки та виславши посла Індії.

«Ми вирішили передати справу Кашміру до Міжнародного суду. Рішення було прийняте після розгляду всіх правових аспектів», - заявив у вівторок міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші.

Напередодні Індія провела нову хвилю арештів у Кашмірі.

Нагадаємо, 16 серпня відбулося закрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації відносин між Індією та Пакистаном у зв'язку із ситуацією навколо штату Джамму і Кашмір.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений у парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір. «Експрес дружби» - єдиний потяг, що ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар двічі на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.