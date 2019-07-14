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    Більше 200 тисяч українців змінили місце голосування

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    <span class="tlid-translation translation" lang="uk">15 липня - останній день для зміни місця голосування</span> - Більше 200 тисяч українців змінили місце голосування
    15 липня - останній день для зміни місця голосування

    Завтра, 15 липня, - останній день для зміни місця голосування

    Майже 220 тисяч українських громадян змінили місце голосування перед виборами до Верховної Ради.

    Про це повідомляє Державний реєстр виборців.

    Станом на 14 липня змінили місце голосування на позачергових парламентських виборах 219 678 людини.

    Найбільше людей змінили місце голосування в Донецькій області - 27 850 громадянина і в Києві - 24 857 осіб.

    Найменше правом зміни місця голосування скористалися в Чернівецькій області - 1 660 осіб.

    Завтра, 15 липня, - останній день для зміни місця голосування.

    Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

    вибори
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