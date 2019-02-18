Більше половини українців у 2018 році пережили стресову ситуацію − опитування



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Згідно з результатами соцдослідження, 52% респондентів пережили якусь стресову ситуацію, частка респондентів, які не пережили жодної стресової ситуації протягом 2018 року, становить 38%

Більше ніж половина жителів України в 2018 році потрапляли в стресову ситуацію, про що свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені в понеділок, 18 лютого.

Згідно з результатами соцдослідження, 52% респондентів протягом 2018 року пережили якусь стресову ситуацію.

Виділено вісім видів стресових ситуацій. Так, 12% опитаних назвали важке захворювання, операцію. 10% - відчували власну безпорадність. Смерть близьких пережили 9% респондентів, тяжку хворобу близьких довелося пережити 9%.

Зневірилися в людях, зіткнулися з підлістю 8% опитаних, втратили віру у власні сили 6%. Виявилися без засобів для існування 6% респондентів.

Втратили роботу і стали вимушено безробітними 5% опитаних.

У результатах опитування зазначено, що 13% переживали інші стресові ситуації.

Частка респондентів, які не пережили жодної стресової ситуації протягом 2018 року, становить 38%.

Опитування КМІС проводилося з 30 листопада до 14 грудня 2018 року. Методом інтерв'ю було опитано 2034 респонденти віком від 18 років і старше, що мешкають в усіх областях України, крім Автономної Республіки Крим. У Луганській і Донецькій областях опитування здійснювалося лише на територіях, підконтрольних Україні. Вибірка репрезентативна для населення України старше 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.