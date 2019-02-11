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    У світі

    Більше половини росіян вважає, що влада їм бреше – опитування

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    Недовіра до чиновників є сталою тенденцією,&nbsp;керівник &laquo;Левада-центру&raquo; - Більше половини росіян вважає, що влада їм бреше – опитування
    Недовіра до чиновників є сталою тенденцією, керівник «Левада-центру»

    У 2018 році 37% росіян не вірили своїй владі

    52% громадян РФ вважають, що керівництво держави і чиновники брешуть про реальний стан у країні. Це максимальний показник за останні роки, повідомляє соціологічна служба «Левада-центр».

    Як зазначається, у 2018 році цей показник складав 37%.

    Соціологи з'ясували, що лише 12% росіян вірять чиновникам, а ще 33% припускають, що держава може брехати, описуючи стан справ в економіці, охороні здоров’я, пенсійному забезпеченні та боротьбі зі злочинністю.

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    Як заявив керівник «Левада-центру» Лев Гудков, недовіра до чиновників є сталою тенденцією.

    За його словами, досягнутий максимум – це реакція на загальне невдоволення і погіршення ситуації в країні.

    «Пов’язано це не тільки з шоком через пенсійну реформу, а й зі зростанням цін і акцизів і тим, що влада порушила негласний соціальний договір, намагаючись вирішити проблеми за рахунок населення», – заявив Гудков.

    «Левада-центр» також з’ясував, що 28% росіян вважають, що їхні співгромадяни приховують своє справжнє ставлення до влади і особисто до президента РФ Путіна.

    Очільник Левада-центр вважає, що влада РФ в останній час по суті розірвала попередній соціальний контракт із населенням, намагаючись вирішити проблеми країни за рахунок населення.

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