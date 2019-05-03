Більше тисячі українців за три дні захотіли перенести номер мобільного до іншого оператора



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Процедура перенесення номеру триває три дні

З 1-го по 3 травня в Українському державному центрі радіочастот (УДЦР) було зареєстровано 1130 заявок щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це розповіли в прес-службі УДЦР, пише агентство УНН

«Станом на сьогодні, на 12:00, від абонентів вже надійшло 1130 заявок», - сказав співрозмовник.

З його слів, наведена кількість заявок на перенесення номерів, зареєстрованих у централізованій базі даних УДЦР, надійшла, починаючи з 1 травня.

«Процедура триває три дні. Перші результати будуть у нас вже в понеділок», - додали в УДЦР.

Нагадаємо, в Україні ввели нову послугу з 1 травня, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.

Організацією, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів (Адміністратор ЦБД), стало державне підприємство «Український державний центр радіочастот».

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