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    Економіка та фінанси

    Україна в травні запускає послугу перенесення телефонних номерів

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    Україна в травні запускає послугу перенесення телефонних номерів

    У «Київстарі» підкреслили, що за перенесення номера не буде стягуватися додаткова плата

    В Україні з 1 травня запускається послуга, в рамках якої абонент може змінити мобільного оператора зі збереженням свого номера. Про це повідомляє видання AIN.UA.

    Повідомляється, що найбільші мобільні оператори готові до запуску послуги MNP з 1 травня. Зокрема, «Київстар» вже підготував свої системі до роботи з цією послугою. У той же час в компанії не виключають перебої в роботі перенесення номерів на перших порах.

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    Також в «Київстарі» підкреслили, що за перенесення номера не буде стягуватися додаткова плата, а також розраховують на невисоке перетікання абонентів.

    Vodafone Україна на сьогодні продовжує міжоператорське тестування в рамках запуску нової послуги. Крім того, оператор вже запустив на своєму сайті сервіс, на якому можна подати заявку на перенесення номера.

    Третій оператор lifecell запевняє, що до 1 травня буде готове усе, щоб абоненти могли вільно вибирати оператора і не залежати від номера.

     

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