Більшість українців готові підтримати вступ до НАТО – соцопитування



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Порівняно з 2012 роком, частка тих, хто вважає шлях лр НАТО кращим за інші опції безпеки, зросла більш ніж втричі

Станом на серпень 2018 року близько 42% українців вважають членство в НАТО найкращою гарантією національної безпеки, а участь у відповідному референдумі взяли би 63% громадян, і віддали би свій голос за вступ 67% опитаних. Про це свідчать дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Від 2014 року в українському суспільстві продовжує превалювати орієнтація на вступ до НАТО як найкращий варіант гарантування національної безпеки України. Порівняно з 2012 роком, частка тих, хто вважає цей шлях кращим за інші опції безпеки, зросла більш ніж втричі: у 2012 році вступу до НАТО як джерела безпеки надали перевагу 13%, у травні 2014 року – 33%, у вересні 2014 року – 44%, листопаді 2015 року – 46%, червні 2017 року – 47%, травні 2018 – 43%.

Станом на серпень 2018 року приблизно 42% українців вважають членство в НАТО найкращою гарантією національної безпеки.

Водночас ідея військового союзу з Росією та іншими країнами СНД порівняно із іншими безпековими опціями має стабільно низький рівень підтримки, який у серпні 2018 року становив лише 6%, свідчать результати опитування.

Готовність взяти участь у референдумі щодо членства в НАТО залишається на приблизно однаково високому рівні з 2012 року.

Так, якби референдум щодо приєднання до НАТО відбувався у серпні поточного року, участь у ньому взяли би 63% громадян.

Найвищу гіпотетичну явку демонструють жителі Заходу (73%), найнижчу – Сходу (52%). На цьому референдумі більшість (67%) проголосувала б «за» вступ до НАТО при 28% «протии» і 5% тих, хто ще не визначився.

У квітні 2012 року результати голосування були б прямо протилежними: 61% тих, хто взяв би участь у референдумі, проголосували б «протии» і лише 26% – "за".

Загальнонаціональне опитування проведене з 16 по 28 серпня 2018 року. Всього був опитаний 2041 респондент віком від 18 років у всіх регіонах України (в 110 населених пунктах), за винятком АР Крим та ОРДЛО. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.