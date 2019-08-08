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    Біля берегів Аляски американські винищувачі перехопили російські бомбардувальники

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    Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear - Біля берегів Аляски американські винищувачі перехопили російські бомбардувальники
    Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear

    Це вже другий відомий випадок перехоплення російських військових літаків біля північноамериканського узбережжя в серпні

    Американські військові винищувачі перехопили два російських бомбардувальники Ту-95 у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.

    Про це повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

    «Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, що увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади» - йдеться у повідомленні командування в Twitter.

    Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір США або Канади.

    Це вже другий відомий випадок перехоплення російських військових літаків біля північноамериканського узбережжя в серпні. На початку місяця американські винищувачі супроводили два російських протичовнових літака Ту-142.

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