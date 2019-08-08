Біля берегів Аляски американські винищувачі перехопили російські бомбардувальники



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Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear

Це вже другий відомий випадок перехоплення російських військових літаків біля північноамериканського узбережжя в серпні

Американські військові винищувачі перехопили два російських бомбардувальники Ту-95 у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.

Про це повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

«Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, що увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади» - йдеться у повідомленні командування в Twitter.

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 8 августа 2019 г.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір США або Канади.

Це вже другий відомий випадок перехоплення російських військових літаків біля північноамериканського узбережжя в серпні. На початку місяця американські винищувачі супроводили два російських протичовнових літака Ту-142.