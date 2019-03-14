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    Біля берегів Франції затонув італійський корабель та утворив величезну паливну пляму

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    Біля берегів Франції затонув італійський корабель та утворив величезну паливну пляму

    Франція оголосила про загрозу забруднення і направила в район плями спеціальний корабель

    В результаті затоплення італійського судна Grande America у Біскайській затоці утворилася паливна пляма, яка наближається до берегів Франції.

    Про це повідомляє BFMTV.

    Франція оголосила про загрозу забруднення і направила в район плями спеціальний корабель. Повідомляється, що через західний напрям вітру пляма прямує до берегів Франції. Очікується, що до берега вона може дійти за кілька днів.

    214-метровий торговий корабель з небезпечним вантажем і 2200 тоннами палива на борту, який прямував з Гамбурга до Марокко затонув у вівторок ввечері на відстані 333 кілометрів від французького порту Ла Рошель.

    У неділю ввечері на борту Grande America спалахнула пожежа. 26 членів екіпажу і один пасажир були евакуйовані з допомогою британського корабля.

    Повідомляється, що корабель перебуває на глибині 4600 метрів. З 365 контейнерів на його борту 45 містять небезпечні товари. Втім спеціалісти стверджують, що забруднення від них може мати локальний характер, не становлячи серйозної загрози океану.

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