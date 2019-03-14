Біля берегів Франції затонув італійський корабель та утворив величезну паливну пляму



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Франція оголосила про загрозу забруднення і направила в район плями спеціальний корабель

В результаті затоплення італійського судна Grande America у Біскайській затоці утворилася паливна пляма, яка наближається до берегів Франції.

Про це повідомляє BFMTV.

Франція оголосила про загрозу забруднення і направила в район плями спеціальний корабель. Повідомляється, що через західний напрям вітру пляма прямує до берегів Франції. Очікується, що до берега вона може дійти за кілька днів.

214-метровий торговий корабель з небезпечним вантажем і 2200 тоннами палива на борту, який прямував з Гамбурга до Марокко затонув у вівторок ввечері на відстані 333 кілометрів від французького порту Ла Рошель.

У неділю ввечері на борту Grande America спалахнула пожежа. 26 членів екіпажу і один пасажир були евакуйовані з допомогою британського корабля.

Повідомляється, що корабель перебуває на глибині 4600 метрів. З 365 контейнерів на його борту 45 містять небезпечні товари. Втім спеціалісти стверджують, що забруднення від них може мати локальний характер, не становлячи серйозної загрози океану.