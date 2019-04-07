Біля берегів Криму російський фрегат «знищував» кораблі і підводні човни



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«Адмірал Григорович» провів навчання з відпрацювання артилерійських стрільб

Російський корабель «Адмірал Григорович» разом з авіацією і підводними силами влаштував полювання на «ворожу субмарин»

Після вчорашніх навчань ракетних кораблів РФ, сьогодні фрегат Чорноморського флоту «Адмірал Григорович» провів навчання з відпрацювання артилерійських стрільб. Про це розповів начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ РФ Олексій Рульов. Відзначається, що військовослужбовці РФ здавали залік «Плавання і ведення бою одиночним кораблем».

«В рамках завершального етапу підготовки корабля до виконання завдань за призначенням, екіпаж провів підготовчі та залікові артилерійські стрільби по надводній цілі, а також виконав електронні пуски зенітними ракетами і високоточною зброєю по морській цілі, що імітує надводний корабель умовного супротивника», - повідомив Рульов.

У той же час стало відомо, що в маневрах фрегату допомагали підводні сили і морська віація Чорноморського флоту. Вони спільно відпрацювали пошук, виявлення, стеження і знищення ворожої субмарини умовного противника. А вже при поверненні в пункт постійної дислокації екіпаж фрегата відпрацював дії з оборони і захисту корабля при переході морем.

Нагадаємо, нещодавно Росія почала в окупованому Криму великі навчання з залученням ракетних і артилерійських комплексів, кораблів. Відзначається, що маневри в Криму проходили в рамках навчань військ Південного військового округу РФ, в який незаконно включено й український півострів.

У свою чергу ВМС України спільно з авіацією провели навчання в Азовському морі і відпрацювали злагодженість дій в бойовій обстановці. На навчання моряків і льотчиків підняли за сигналом тривоги, і був здійснений вихід з пункту базування для відпрацювання завдань.

Джерело: Крим.Реалії