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    Біля берегів Лівії потонув човен із мігрантами: восьмеро загиблих

    До порятунку були залучені судна італійських ВМС
    У морі біля лівійського узбережжя затонув човен з мігрантами, восьмеро осіб загинули, 86 - урятовані. Про це повідомляє АР. «Тіла восьми мігрантів були знайдені, а 86 інших мігрантів були врятовані з просілого човна контрабандистів на лівійському узбережжі», - йдеться у повідомленні. Човен знайшов літак європейської місії
    • Вчора, 23:16
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    <span>86 інших&nbsp;</span>мігрантів&nbsp;<span>були врятовані з просілого човна контрабандистів на лівійському узбережжі</span>
    86 інших мігрантів були врятовані з просілого човна контрабандистів на лівійському узбережжі

    До порятунку були залучені судна італійських ВМС

    У морі біля лівійського узбережжя затонув човен з мігрантами, восьмеро осіб загинули, 86 - урятовані.

    Про це повідомляє АР.

    «Тіла восьми мігрантів були знайдені, а 86 інших мігрантів були врятовані з просілого човна контрабандистів на лівійському узбережжі», - йдеться у повідомленні.

    Човен знайшов літак європейської місії патрулювання, створеної проти контрабанди мігрантів у Середземному морі.

    До порятунку були залучені судна італійських ВМС і берегової охорони.

    Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй організувала евакуацію 162 біженців з Еритреї, Ефіопії, Сомалі та Ємену, з Лівії до столиці Італії — Рима. Серед врятованих було немовля, народжена три тижні тому. 

    мігранти літак Лівія
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