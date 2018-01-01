Біля берегів Лівії потонув човен із мігрантами: восьмеро загиблих
- Вчора, 23:16
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86 інших мігрантів були врятовані з просілого човна контрабандистів на лівійському узбережжі
До порятунку були залучені судна італійських ВМС
У морі біля лівійського узбережжя затонув човен з мігрантами, восьмеро осіб загинули, 86 - урятовані.
Про це повідомляє АР.
«Тіла восьми мігрантів були знайдені, а 86 інших мігрантів були врятовані з просілого човна контрабандистів на лівійському узбережжі», - йдеться у повідомленні.
Човен знайшов літак європейської місії патрулювання, створеної проти контрабанди мігрантів у Середземному морі.
До порятунку були залучені судна італійських ВМС і берегової охорони.
Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй організувала евакуацію 162 біженців з Еритреї, Ефіопії, Сомалі та Ємену, з Лівії до столиці Італії — Рима. Серед врятованих було немовля, народжена три тижні тому.