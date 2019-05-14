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    Біля берегів Польщі потонув катер: один рибалка загинув, трьох шукають

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    Біля берегів Польщі потонув катер: один рибалка загинув, трьох шукають

    Всього на борту рибальського судна було чотири особи

    У Балтійському морі неподалік від польського міста Мжежин триває пошуково-рятувальна операція на місці затоплення рибальського катера у другій половині дня у вівторок.

    Про це повідомляє RMF24.

    Повідомлення про проблеми на борту катера, який прямував до Мжежина, отримали у порту міста Джвіжина. На допомогу кораблю вирушили човни прикордонної служби та морської служби пошуку і порятунку.

    На відстані 3 морських миль від Мжежина рятувальники натрапили на пліт, на якому перебувало тіло одного з моряків, які перебували на катері.

    Всього на борту рибальського судна було чотири особи.

    Наразі тривають пошукові роботи решти членів екіпажу. У пошуках бере участь і військовий літак.

    До слова, минулого тижня Мальта врятувала 85 мігрантів з човна, який тонув. 

    Ще раніше біля берегів Тунісу потонули щонайменше 70 мігрантів.

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