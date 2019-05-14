Біля берегів Польщі потонув катер: один рибалка загинув, трьох шукають
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Всього на борту рибальського судна було чотири особи
У Балтійському морі неподалік від польського міста Мжежин триває пошуково-рятувальна операція на місці затоплення рибальського катера у другій половині дня у вівторок.
Про це повідомляє RMF24.
Повідомлення про проблеми на борту катера, який прямував до Мжежина, отримали у порту міста Джвіжина. На допомогу кораблю вирушили човни прикордонної служби та морської служби пошуку і порятунку.
На відстані 3 морських миль від Мжежина рятувальники натрапили на пліт, на якому перебувало тіло одного з моряків, які перебували на катері.
Всього на борту рибальського судна було чотири особи.
Наразі тривають пошукові роботи решти членів екіпажу. У пошуках бере участь і військовий літак.
До слова, минулого тижня Мальта врятувала 85 мігрантів з човна, який тонув.
Ще раніше біля берегів Тунісу потонули щонайменше 70 мігрантів.