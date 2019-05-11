Мальта врятувала 85 мігрантів з човна, який тонув



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Мальта очолила зусилля ЄС з розподілу між кількома державами-членами мігрантів, яких рятують в Середземному морі, після того, як Італія відмовилися приймати рятувальні кораблі

Мальтійський патрульний корабель врятував групу з 85 мігрантів. Про це заявили Збройні сили країни, повідомляє Reuters.

Мігранти, найімовірніше, з Північної та Східної Африки, перебували в тонучому дерев'яному човні, розповідають у армії.

Мальта очолила зусилля ЄС з розподілу між кількома державами-членами мігрантів, яких рятують в Середземному морі, після того, як Італія відмовилися приймати рятувальні кораблі.

Мальта прийняла 108 мігрантів у березні, після того, як її солдати штурмували невеликий танкер, який, за словами влади, був захоплений трьома підлітками, одним з Кот-д'Івуару і двома з Гвінеї. Після того як їх врятували, мігранти вимагали висадки на Мальті, а не повернення назад до Лівії.

Тепер вони перебувають в мальтійській в'язниці для неповнолітніх в очікуванні суду. Вони не визнали себе винними.

Іншу групу з 87 мігрантів також врятувало мальтійське патрульне судно і привезло їх на Мальту пізніше в березні.

Джерело: Європейська правда