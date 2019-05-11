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    У світі

    Мальта врятувала 85 мігрантів з човна, який тонув

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    Иллюстративное фото - Мальта врятувала 85 мігрантів з човна, який тонув
    Иллюстративное фото

    Мальта очолила зусилля ЄС з розподілу між кількома державами-членами мігрантів, яких рятують в Середземному морі, після того, як Італія відмовилися приймати рятувальні кораблі

    Мальтійський патрульний корабель врятував групу з 85 мігрантів. Про це заявили Збройні сили країни, повідомляє Reuters.

    Мігранти, найімовірніше, з Північної та Східної Африки, перебували в тонучому дерев'яному човні, розповідають у армії.

    Мальта очолила зусилля ЄС з розподілу між кількома державами-членами мігрантів, яких рятують в Середземному морі, після того, як Італія відмовилися приймати рятувальні кораблі.

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    Мальта прийняла 108 мігрантів у березні, після того, як її солдати штурмували невеликий танкер, який, за словами влади, був захоплений трьома підлітками, одним з Кот-д'Івуару і двома з Гвінеї. Після того як їх врятували, мігранти вимагали висадки на Мальті, а не повернення назад до Лівії.

    Тепер вони перебувають в мальтійській в'язниці для неповнолітніх в очікуванні суду. Вони не визнали себе винними.

    Іншу групу з 87 мігрантів також врятувало мальтійське патрульне судно і привезло їх на Мальту пізніше в березні.

    Джерело: Європейська правда

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    ЄС Італія мігранти корабель Африка
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