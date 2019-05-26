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    Біля берегів Японії зіткнулися два вантажних судна

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    Біля берегів Японії зіткнулися два вантажних судна

    Одне судно затонуло

    Біля берегів Японії у водах Тихого океану зіткнулися два японських вантажних судна.

    Про це повідомляє газета Asahi.

    Повідомляється, що інцидент стався о 2:10 за місцевим часом в 11 км від міста Инубосаки. Одне з суден затонуло, на його борту було п'ять членів екіпажу. Четверо з них пропали безвісти, капітана вдалося врятувати.

    Yomiuri повідомляє, що затонуле судно перевозило 1,6 тис. тонн сталі і прямувало в Осаку.

    Відомо, що через густий туман в цьому районі видимість була ускладнена.

    Зниклих намагаються знайти.

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