Біля берегів Японії зіткнулися два вантажних судна
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Одне судно затонуло
Біля берегів Японії у водах Тихого океану зіткнулися два японських вантажних судна.
Про це повідомляє газета Asahi.
Повідомляється, що інцидент стався о 2:10 за місцевим часом в 11 км від міста Инубосаки. Одне з суден затонуло, на його борту було п'ять членів екіпажу. Четверо з них пропали безвісти, капітана вдалося врятувати.
Yomiuri повідомляє, що затонуле судно перевозило 1,6 тис. тонн сталі і прямувало в Осаку.
Відомо, що через густий туман в цьому районі видимість була ускладнена.
Зниклих намагаються знайти.