Біля будівлі парламенту в Індії відкрили першу «зарядку» для електрокарів



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Індійські чиновники отримали електромобілі Tata Tigor і Mahindra eVerito Фото: overdrive.in

В Індії розраховують поліпшити екологію, відмовившись від паливних авто

У столиці Індії Нью-Делі біля будівлі парламенту офіційно встановили першу зарядну станцію для електрокарів.

Про це повідомляє OverDrive.

Загалом було встановлено три швидких і чотири звичайних зарядки.

Також індійські чиновники отримали електромобілі Tata Tigor і Mahindra eVerito, які були закуплені раніше.

Зазначається, що в Індії електрифікацію проводить окремий орган Energy Efficiency Services Limited (EESL), в планах якого установка зарядок на всій території Нью-Делі.

В Індії активно працюють над розвитком інфраструктури для електрокарів. Таким чином у країні розраховують поліпшити екологію, відмовившись від паливних авто.

Раніше повідомлялося, що у столиці Шотландії Единбурзі ряд центральних вулиць закрили для руху автомобілів, щоб знизити рівень забруднення повітря.

Джерело: ТСН