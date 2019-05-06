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    Біля будівлі парламенту в Індії відкрили першу «зарядку» для електрокарів

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    <p>Індійські чиновники отримали електромобілі Tata Tigor і Mahindra eVerito</p> - Біля будівлі парламенту в Індії відкрили першу «зарядку» для електрокарів

    Індійські чиновники отримали електромобілі Tata Tigor і Mahindra eVerito

    Фото: overdrive.in

    В Індії розраховують поліпшити екологію, відмовившись від паливних авто

    У столиці Індії Нью-Делі біля будівлі парламенту офіційно встановили першу зарядну станцію для електрокарів.

    Про це повідомляє OverDrive.

    Загалом було встановлено три швидких і чотири звичайних зарядки.

    Також індійські чиновники отримали електромобілі Tata Tigor і Mahindra eVerito, які були закуплені раніше.

    Зазначається, що в Індії електрифікацію проводить окремий орган Energy Efficiency Services Limited (EESL), в планах якого установка зарядок на всій території Нью-Делі.

    В Індії активно працюють над розвитком інфраструктури для електрокарів. Таким чином у країні розраховують поліпшити екологію, відмовившись від паливних авто.

    Раніше повідомлялося, що у столиці Шотландії Единбурзі ряд центральних вулиць закрили для руху автомобілів, щоб знизити рівень забруднення повітря.

    Джерело: ТСН

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