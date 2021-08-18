У Житомирі побили видавця газети, яка публікує резонансні матеріали

Правоохоронці відкрили справу за фактом хуліганства

У місті Житомир стався зухвалий напад на директора газети «20 хвилин», що належить компанії «Медіа Ресурс», Олександра Васильковського. Як інформує сайт «20 хвилин Житомир», у ніч із суботи на неділю біля центральної площі п’ятеро молодиків несподівано напали на видавця. Збили з ніг, били по голові та тулубу аж до втрати свідомісті.

Сам Олександр Васильковський вважає, що нападники діяли за вказівкою. Зокрема, на його сторінці у фейсбук є дописи, в яких йдеться про конфлікт, у якому фігурує Олександр Васильковський та відома публічна особа з місцевого політикуму, а також сума у 200 тисяч гривень, яку той вимагає «за моральні страждання» у видання «20 хвилин».

«Незрозуміло було, що творилося, але здається, що це пов’язано з однією відомою в місті людиною. Зараз його боти пишуть у соцмережах ту інформацію, яку майже ніхто не знав. Тому я все ж таки переконаний, що це не просто так», – розповів Олександр Васильковський пресслужбі Національної спілки журналістів України.

На момент телефонної розмови він якраз перебував у кабінеті слідчого.

На запитання «Чи пов’язуєте ви побиття з матеріалами, надрукованими в очолюваній вами газеті?» він відповів: «Зараз із цим розбираються. Я думаю, що так. Заяву до поліції я написав тільки 17 серпня. Головне, щоб їх не відмазали».

Олександр також розповів, що декілька років тому зловмисники спалили його автівку. «Це було якраз у період Революції Гідності, і я переконаний, що це теж було пов’язано з моєю професійною діяльністю. Мене тоді до податкової викликали, я писав пояснення, але справу зам’яли. Там були інші люди, хоча йшлося також про представника відомої політсили. Він судиться з нами, і ми виграємо суди», – розповідає він.

На офіційних сайтах Житомирської обласної прокуратури та нацполіції з’явилися повідомлення про напад. «У Житомирі розслідується кримінальне провадження за фактом скоєння групою осіб хуліганства стосовно керівника приватного підприємства – видавця місцевої газети. За даними слідства, подія сталася 14.08.2021 у Житомирі, близько 23.00, поблизу одного з нічних розважальних закладів», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

«Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин. Поліцейські встановлюють очевидців події, вилучають записи камер відеоспостереження, а також проводять інші заходи. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих заявником, буде встановлено після проходження ним відповідного судово-медичного обстеження», – зазначили у поліції.

Нападники сильно побили видавця та пошкодили його речі

«Житомирська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом скоєння групою осіб хуліганських дій стосовно директора приватного підприємства (має журналістське посвідчення), яке видає одну з місцевих газет (ч. 2 ст. 296 КК України)», – йдеться у повідомленні пресслужби Житомирської обласної прокуратури.

Як повідомив пресслужбі НСЖУ заступник голови Житомирської обласної організації НСЖУ Микола Рой, на працівників видання «20 хвилин» нападають не вперше.

«Олександр Васильковський не є членом Спілки, але в газеті працює член НСЖУ Руслан Мороз, якого також побили декілька років тому двоє молодиків. То був напад чисто з хуліганських мотивів, у нього забрали апаратуру й побили. Суд завершився, нападникам присудили, здається, по п’ять років. Казали, що цей напад пов’язаний із матеріалами, які писав Руслан. Але ті пацани, що його побили, газет і близько не читають. Спілка компенсувала йому частину коштів на лікування», – розповів Микола Рой.

Водночас, за інформацією відділу комунікації поліції Житомирської області під час першочергових слідчих дій, зокрема, допиту потерпілого головного редактора газети, чоловік чітко розповів про обставини, а також вказав, що не пов’язує подію зі своєю журналістською діяльністю.

Відтак на даний час поліція відкрила і розслідує кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У разі отримання нових даних про обставини вказаної події можлива її перекваліфікація. Тривають заходи правоохоронців для встановлення причетних до правопорушення осіб. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура.

Також у Житомирській поліції наголошують, що до всіх правопорушень, пов’язаних із журналістами, посилена увага як суспільства, так і правоохоронців. Розслідування таких діянь та об’єктивне встановлення обставин перебувають на контролі керівництва главку поліції.