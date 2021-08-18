Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю

Колючий дріт наразі встановлено майже на 100 із 418 кілометрів кордону

Сили безпеки Польщі зміцнюють польсько-білоруський кордон колючим дротом, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь, повідомляє в середу Associated Press.

За словами міністра оборони Маріуша Блащака, в операції зі встановлення загородження з колючого дроту брали участь понад 900 польських військовослужбовців. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсик зазначив, що «прикордонні служби країни не дозволять нелегальним мігрантам потрапити до Польщі». Стримувати нелегалів польським прикордонникам тепер допомагають військові, наголошується в повідомленні.

Міністерство оборони Польщі повідомило, що колючий дріт наразі встановлено майже на 100 із 418 кілометрів кордону, і що незабаром такі загородження будуть готові ще на ділянці в 50 км.

«Пріоритетом уряду є безпека польських громадян», – йдеться в заяві міністерства оборони.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зі свого боку звинуватив офіційний Мінськ у шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пускають мігрантів назад до Білорусі, а Польща, Латвія і Литва, куди намагаються потрапити люди, не пускають їх до себе. Через це на кордоні часто спалахують конфлікти і сутички.

«Не буде того, щоб шантаж з боку Лукашенка змушував нас прийняти когось», – сказав Моравецький журналістам у середу.

Однак у середу два депутати від опозиційної партії «Громадянська платформа» принесли ковдри, спальні мішки та їжу групі із 50 осіб на нейтральній смузі між Польщею та Білоруссю. Вони закликали уряд забезпечити гуманне поводження з нелегалами, зазначає агентство.

Раніше ми публікували, як білоруські прикордонники зі щитами відганяють нелегалів до кордону Литви.

На початку серпня Зеленський доручив передати Литві колючий дріт.



