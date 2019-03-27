Біля Кремля поцупили кабель урядового зв’язку

Про це РБК повідомили в московській поліції.

25 березня до правоохоронців надійшла інформація про те, що біля Кремля невідомі зрізали фрагмент кабелю, згодом 34-річний москвич написав відповідну заяву до поліцію. У заяві йшлося, що поцупили кабель урядового зв’язку.

Попри те, що відеоспостереження на цій ділянці немає, поліцейські та працівники Федеральної служби охорони вже відзвітували про те, що піймали крадіїв.

«Зловмисники затримані на місці злочину. Один з них, намагаючись втекти з місця події, стрибнув у річку, хотів перепливти Москву-ріку, але його дістали з річки і, з огляду на температуру води, фактично врятували», — розповіли у ФСО.