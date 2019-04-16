На Донбасі безпілотники ОБСЄ потрапили під обстріл



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У всіх трьох випадках спостерігачі благополучно приземлили БПЛА і залишили дані райони

На Донбасі безпілотні літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл зі стрілецької зброї. Про це йдеться в звіті місії.

Тричі, 13 - 15 квітня під час польотів безпілотників малого радіусу дії біля непідконтрольного українській владі Приморського, що за 39 кілометрів на північний схід від Маріуполя, і Вершине (підконтрольне Україні, 63 км на північний схід від Донецька) команди ОБСЄ чули черги зі стрілецької зброї в районах, де пролітали міні-БПЛА.

«Вдень 14 квітня під час польоту міні-БПЛА СММ близько Геївки (підконтрольний уряду, 27 км на північний захід від Луганська) спостерігачі чули постріли зі стрілецької зброї в районі, де пролітав безпілотник. За їхньою оцінкою, вогонь вівся в напрямку міні-БПЛА», - додали в прес-службі.

У всіх трьох випадках спостерігачі благополучно приземлили БПЛА і залишили дані райони.

Раніше повідомлялося, що безпілотник ОБСЄ обстріляли з кулемета в підконтрольній сепаратистам частині Луганської області.

Нагадаємо, на початку квітня спостерігачі ОБСЄ помітили танки і ЗРК в аеропорту Луганська.