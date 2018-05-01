Біля Майорська підірвався 25-річний мешканець Донеччини

Хлопцю надана медична допомога, наразі загрози його життю немає

Сьогодні, близько 12.30 в районі населеного пункту Майорськ, підірвався на невідомому вибуховому пристрої цивільний чоловік 1993 року народження, передає прес-центр Операції Об'єднаних сил. «...сьогодні, близько 12.30 в районі населеного пункту Майорськ, підірвався на невідомому вибуховому пристрої цивільний чоловік 1993 року народження.



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Хлопцю надана медична допомога, наразі загрози його життю немає

Сьогодні, близько 12.30 в районі населеного пункту Майорськ, підірвався на невідомому вибуховому пристрої цивільний чоловік 1993 року народження, передає прес-центр Операції Об'єднаних сил.

«...сьогодні, близько 12.30 в районі населеного пункту Майорськ, підірвався на невідомому вибуховому пристрої цивільний чоловік 1993 року народження. Потерпілий оперативно доставлений до ЦРЛ м. Бахмут де йому була надана кваліфікована медична допомога, на даний час загрози його життю немає», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом представниками Національної поліції України проводиться досудове розслідування.

У прес-центрі додали, що командування Об’єднаних сил звертається до населення щодо неухильного дотримання особливого порядку в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.