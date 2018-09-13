Біля окупованої Ялти стався землетрус
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Осередок землетрусу знаходився на відстані 28 кілометрів від кримського курорту
У Чорному морі біля берегів Ялти стався землетрус силою близько чотирьох балів.
Про це повідомляють служби окупантів.
Осередок землетрусу знаходився на відстані 28 кілометрів від кримського курорту. Підземні поштовхи зафіксовані в 9.20 ранку. Жертв і руйнувань немає.
Поштовх був поодиноким. Особливої сейсмічної активності в регіоні не відзначають.
Нагадаємо, на Філіппіни насувається тайфун Манґхут - найпотужніший у 2018 році. Окрім Філіппін, Манґхут загрожує мешканцям південного узбережжя Китаю.