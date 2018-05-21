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    На Донбасі біля спостерігачів ОБСЄ стався обстріл

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    <span>Спостерігачі ОБСЄ</span> - На Донбасі біля спостерігачів ОБСЄ стався обстріл
    Спостерігачі ОБСЄ

    Патруль ОБСЄ покинув місце обстрілу і повернувся до своєї бази у Сєвєродонецьку

    У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що на Донбасі біля спостерігачів був обстріл зі стрілецької зброї.

    Як йдеться у заяві, коли відбулися постріли, патруль у складі п’ятьох людей перебував на західній околиці Кряківки – підконтрольній українській владі населений пункт, розташований у 38 кілометрах на північний захід від Луганська.

    «Четверо спостерігачів перебували всередині транспортних засобів, а один був на вулиці, коли почули чотири постріли стрілецької зброї приблизно в 100 метрах на південь. Патруль не зміг визначити напрямок вогню», – йдеться у повідомленні.

    У СММ ОБСЄ додають, що патруль покинув місце обстрілу і повернувся до своєї бази у Сєвєродонецьку.

    Нагадаємо, командування Об’єднаних сил видало розпорядження для покращення ситуації на Донбасі.

    Також повідомлялося, що у суботу поблизу патрулів ОБСЄ на Луганщині стався вибух.

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