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    Біля Південної Кореї зіткнулися два судна: щонайменше 13 загиблих

    Порушення правил перевезення людей виявлено не було
    У неділю вранці, 3 грудня, в результаті зіткнення риболовного судна під прапором Південної Кореї з танкером поблизу острова Йонхіндо в Жовтому морі загинули щонайменше 13 осіб. Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на місцеве відділення берегової охорони. Зіткнення сталося близько 06.12 ранку за
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    На місці інциденту ведуться пошуково-рятувальні роботи
    На місці інциденту ведуться пошуково-рятувальні роботи

    Порушення правил перевезення людей виявлено не було

    У неділю вранці, 3 грудня, в результаті зіткнення риболовного судна під прапором Південної Кореї з танкером поблизу острова Йонхіндо в Жовтому морі загинули щонайменше 13 осіб. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

    Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на місцеве відділення берегової охорони.

    Зіткнення сталося близько 06.12 ранку за місцевим часом. На риболовецькому судні в момент зіткнення перебувало 20 пасажирів і двоє членів екіпажу.

    За інформацією джерела агентства, порушення правил перевезення людей виявлено не було.

    На місці інциденту ведуться пошуково-рятувальні роботи. До місця зіткнення суден спрямовані чотири вертольоти і 14 суден.

    Джерело: Укрінформ

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