Біля Південної Кореї зіткнулися два судна: щонайменше 13 загиблих
- Сьогодні, 09:25
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На місці інциденту ведуться пошуково-рятувальні роботи
Порушення правил перевезення людей виявлено не було
У неділю вранці, 3 грудня, в результаті зіткнення риболовного судна під прапором Південної Кореї з танкером поблизу острова Йонхіндо в Жовтому морі загинули щонайменше 13 осіб. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на місцеве відділення берегової охорони.
Зіткнення сталося близько 06.12 ранку за місцевим часом. На риболовецькому судні в момент зіткнення перебувало 20 пасажирів і двоє членів екіпажу.
За інформацією джерела агентства, порушення правил перевезення людей виявлено не було.
На місці інциденту ведуться пошуково-рятувальні роботи. До місця зіткнення суден спрямовані чотири вертольоти і 14 суден.
Джерело: Укрінформ