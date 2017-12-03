Біля Південної Кореї зіткнулися два судна: щонайменше 13 загиблих

Порушення правил перевезення людей виявлено не було

У неділю вранці, 3 грудня, в результаті зіткнення риболовного судна під прапором Південної Кореї з танкером поблизу острова Йонхіндо в Жовтому морі загинули щонайменше 13 осіб. Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на місцеве відділення берегової охорони. Зіткнення сталося близько 06.12 ранку за