Біля посольства РФ в ФРН відбувся протест проти тортур в Росії



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На акцію зібралися понад 30 осіб – росіяни, чеченці, німці

В Берліні перед посольством РФ в ФРН активісти провели мітинг проти тортур в Росії.

Акція була присвячена прийому в російському диппредставництві з нагоди російсько-німецької конференції, що відкривається 14 вересня.

На бульварі Унтер-ден-Лінден перед входом до посольства зібралися понад 30 осіб – росіяни, чеченці, німці. Вони тримали транспаранти про тортури в Росії, прапори України і Ічкерії, фотографії українських політв'язнів в РФ, в тому числі журналіста Романа Сущенка.

«Продовжується політичний терор не тільки проти росіян, а й українців, яких фактично хапають і беруть в політичні заручники, в порушення всіх норм міжнародного права, міжнародних домовленостей», - прокоментував рішення суду за вироком Сущенка голова Форуму російськомовних європейців, російський соціолог і публіцист, мешкає в Німеччині, Ігор Ейдман.

Він підкреслив, що путінський режим «однаково жорстокий і беззаконний як стосовно власного народу, так і до інших народів».

Нагадаємо, 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним рішення Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка.