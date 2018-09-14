  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля посольства РФ в ФРН відбувся протест проти тортур в Росії

    • Розсилка
    Біля посольства РФ в ФРН відбувся протест проти тортур в Росії

    На акцію зібралися понад 30 осіб – росіяни, чеченці, німці

    В Берліні перед посольством РФ в ФРН активісти провели мітинг проти тортур в Росії.

    Акція була присвячена прийому в російському диппредставництві з нагоди російсько-німецької конференції, що відкривається 14 вересня.

    На бульварі Унтер-ден-Лінден перед входом до посольства зібралися понад 30 осіб – росіяни, чеченці, німці. Вони тримали транспаранти про тортури в Росії, прапори України і Ічкерії, фотографії українських політв'язнів в РФ, в тому числі журналіста Романа Сущенка.

    «Продовжується політичний терор не тільки проти росіян, а й українців, яких фактично хапають і беруть в політичні заручники, в порушення всіх норм міжнародного права, міжнародних домовленостей», - прокоментував рішення суду за вироком Сущенка голова Форуму російськомовних європейців, російський соціолог і публіцист, мешкає в Німеччині, Ігор Ейдман.

    Він підкреслив, що путінський режим «однаково жорстокий і беззаконний як стосовно власного народу, так і до інших народів».

    Нагадаємо, 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним рішення Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка.

    Читайте також
    Росія Німеччина акція путінський режим політв’язні активісти Роман Сущенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ