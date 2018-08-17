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    Біля посольства РФ в Таллінні вимагали звільнити українських політв’язнів

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    Біля посольства РФ в Таллінні вимагали звільнити українських політв’язнів
    Фото: Facebook Ants Erm

    Також на акції лунали гасла «Руки геть від Донбасу!», «Крим - це Україна»

    Естонські активісти, в тому числі представники української діаспори, 16 серпня пікетували посольство РФ на підтримку вимоги Олега Сенцова про звільнення українських політв’язнів у Росії.

    Головними та найчастіше повторюваними гаслами пікету були Free Sentsov, Free Sushchenko, «Свободу політв’язням». Також лунали гасла «Руки геть від Донбасу!», «Крим - це Україна».

    Пікет навпроти посольства Росії в Таллінні проходив під естонськими та українськими прапорами, з великими плакатами Putin is Evil, «Свободу Сенцову! Свободу Сущенку! Свободу українським політв’язням!».

    Пікетування відбувалося в робочий час, з 16:00 до 17:00.

    Раніше повідомлялося, що у МЗС України мають намір попросити канцлера ФРН Ангелу Меркель порушити на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання про незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова і посприяти в його звільненні.

    Джерело: Укрінформ

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