Біля посольства РФ в Таллінні вимагали звільнити українських політв’язнів



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Фото: Facebook Ants Erm

Також на акції лунали гасла «Руки геть від Донбасу!», «Крим - це Україна»

Естонські активісти, в тому числі представники української діаспори, 16 серпня пікетували посольство РФ на підтримку вимоги Олега Сенцова про звільнення українських політв’язнів у Росії.

Головними та найчастіше повторюваними гаслами пікету були Free Sentsov, Free Sushchenko, «Свободу політв’язням». Також лунали гасла «Руки геть від Донбасу!», «Крим - це Україна».

Пікет навпроти посольства Росії в Таллінні проходив під естонськими та українськими прапорами, з великими плакатами Putin is Evil, «Свободу Сенцову! Свободу Сущенку! Свободу українським політв’язням!».

Пікетування відбувалося в робочий час, з 16:00 до 17:00.

Раніше повідомлялося, що у МЗС України мають намір попросити канцлера ФРН Ангелу Меркель порушити на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання про незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова і посприяти в його звільненні.

Джерело: Укрінформ