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    МЗС попросить Меркель вплинути на Путіна задля порятунку Сенцова

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    МЗС попросить Меркель вплинути на Путіна задля порятунку Сенцова

    Путін продовжує відмовчуватися на пропозиції щодо звільнення Олега Сенцова

    У МЗС України мають намір попросити канцлера ФРН Ангелу Меркель порушити на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання про незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова і посприяти в його звільненні.

    Про це сестра Сенцова Наталя Каплан повідомила в інтерв'ю телеканалу «Дождь».

    «Вчора спілкувалася з представниками українського МЗС, вони зараз думають, як підштовхнути Меркель, яка скоро зустрічатиметься з Путіним, щоб якимось чином посприяли зі звільненням Олега», - відзначила Каплан.

    За її інформацією, що стосується пропозицій української сторони по обміну, то «Путіну пропонували дуже багато, і весь час - або мовчання, або відмова. Взагалі щодо Олега він практично завжди просто відмовчується», - сказала сестра Сенцова.

    Зустріч Меркель з Путіним запланована на 18 серпня у Берліні.

    Також напередодні Ірина Геращенко заявила, що РФ ігнорує всі пропозиції щодо обміну росіян на українських політв’язнів.

    Слід зазначити, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме помилування в ПутінаТакож Геращенко нагадала, що Путін звільнив Савченко без її прохання про помилування.

    Читайте матеріал: Російський правозахисник Зоя Свєтова: Порятунок Сенцова залежить від першого кроку, який зробить Україна 

     

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