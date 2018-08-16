МЗС попросить Меркель вплинути на Путіна задля порятунку Сенцова



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Путін продовжує відмовчуватися на пропозиції щодо звільнення Олега Сенцова

У МЗС України мають намір попросити канцлера ФРН Ангелу Меркель порушити на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання про незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова і посприяти в його звільненні.

Про це сестра Сенцова Наталя Каплан повідомила в інтерв'ю телеканалу «Дождь».

«Вчора спілкувалася з представниками українського МЗС, вони зараз думають, як підштовхнути Меркель, яка скоро зустрічатиметься з Путіним, щоб якимось чином посприяли зі звільненням Олега», - відзначила Каплан.

За її інформацією, що стосується пропозицій української сторони по обміну, то «Путіну пропонували дуже багато, і весь час - або мовчання, або відмова. Взагалі щодо Олега він практично завжди просто відмовчується», - сказала сестра Сенцова.

Зустріч Меркель з Путіним запланована на 18 серпня у Берліні.

Також напередодні Ірина Геращенко заявила, що РФ ігнорує всі пропозиції щодо обміну росіян на українських політв’язнів.

Слід зазначити, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме помилування в Путіна. Також Геращенко нагадала, що Путін звільнив Савченко без її прохання про помилування.

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