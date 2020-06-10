Послаблення карантину: в Україні відкриваються санаторії та пункти пропуску на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

10 червня в Україні - черговий ерап послаблення карантину

Що дозволено після нового пом’якшення карантину?

Сьогодні, 10 червня, в Україні розпочинається черговий етап послаблення карантину.

З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування. Подробиці їх роботи 9 червня оприлюднив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

КПВВ працюватимуть з 11:00 до 14:00 щодня:

для автомобільного сполучення — КПВВ Мар'їнка, дорожній коридор Донецьк — Курахове;

для переходу пішки — КПВВ Станиця Луганська, дорожній коридор Станиця Луганська — Щастя — Новоайдар.

При цьому для всіх, хто хоче перетнути лінію розмежування та в'їхати на підконтрольну Україні територію, запроваджуються додаткові заходи контролю:

буде проводитися обов’язковий температурний скринінг;

необхідно бути в захисній масці або респіраторі;

необхідно дотримуватися соціальної дистанції з урахуванням розмітки, нанесеної в районі пунктів пропуску;

громадяни мають дати згоду на проходження обов’язкової самоізоляції (з використанням додатку Дій вдома), або ж пройти обсервацію у спеціально відведених для цього місцях — відповідно до вимог уряду, які закріплені постановою № 392.

Пріоритет для перетину лінії розмежування з 10 червня матимуть такі категорії:

люди, що мають причини соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджувальних документів);

громадяни, які в'їжджають на підконтрольну Україні територію для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та ті, хто їх супроводжує (за умови пред’явлення сертифікату та запрошення-перепустки). У такому випадку обидві категорії (учасники ЗНО та особи, які їх супроводжують) звільняються від обов’язкової самоізоляції чи обсервації.

Решту охочих пропускатимуть після оформлення громадян пріоритетної категорії.

Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. Таким чином система адаптивного карантину діє і для інших нових послаблень на кожному етапі.

Анонсуючи відкриття баз відпочинку, міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що їх робота має відповідати новим рекомендаціям МОЗ.

Головні з них такі:

усім співробітникам перед початком зміни мають вимірювати температуру;

на вході необхідно розмістити інформаційні матеріали про пандемію коронавірусу;

на базі відпочинку слід забезпечити вільний доступ до антисептиків і дезінфікуючих засобів;

гості мають носити маски за межами номерів (усередині будівлі);

адміністрація має організувати реєстрацію мешканців так, щоб не допускати створення черг та скупчення людей;

шезлонги на пляжі має бути розміщено з урахуванням соціальної дистанції;

харчування має здійснюватися в номерах, ресторанах, обідніх залах тільки за системою попередніх замовлень;

особи, у яких виявили симптоми ГРВІ, повинні бути ізольовані, а в разі багатомісного розміщення ізоляції підлягають всі, хто проживав спільно.

Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

8 червня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що з 10 червня в Україні зможуть відкритися перші культурні установи. «Зараз ми дивимося, що саме потрапить під це відкриття», — додав Ляшко, допустивши відкриття кінотеатрів. Однако точної дати відновлення їх роботи він не озвучив.

Раніше Кабмін ухвалив, що установи культури зможуть відновлювати свою роботу (зокрема приймати відвідувачів) за рішенням конкретного власника або органу управління.

Також відомо, що виставки, публічні презентації та інші масові заходи у таких закладах поки проходитимуть з певними обмеженнями:

одночасне перебування — не більше однієї людини на 5 кв. м загальної площі обгородженої території для заходів просто неба або загальної площі приміщення культурного закладу;

відвідувачі у приміщенні закладу мають бути в масках;

обов’язкові температурний скринінг та дезінфекція;

необхідно за можливості збільшити кількість пунктів вхідного контролю, а контроль вхідних квитків здійснювати безконтактним способом з використанням сканерів;

відвідувачі мають дотримуватися дистанції півтора метра на сидячих місцях, а за столиками одночасно може перебувати не більше чотирьох осіб.

Фан-зони поки залишаються під забороною.

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

Копіювати код для вставки

Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.