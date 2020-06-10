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    Суспільство

    Сьогодні на Донбасі знову відкриваються два пункти пропуску

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    Україна відновлює пропуск через два КПВВ на Донбасі - Сьогодні на Донбасі знову відкриваються два пункти пропуску
    Україна відновлює пропуск через два КПВВ на Донбасі

    Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 11.00 до 14.00

    З середи, 10 червня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) через лінію розмежування.

    Деталі їх роботи оприлюднив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

    КПВВ працюватимуть з 11:00 до 14:00 щодня:

    • для автомобільного сполучення — КПВВ Мар'їнка, дорожній коридор Донецьк — Курахове;
    • для переходу пішки — КПВВ Станиця Луганська, дорожній коридор Станиця Луганська — Щастя — Новоайдар.

    При цьому для всіх, хто хоче перетнути лінію розмежування та в'їхати на підконтрольну Україні територію, запроваджують додаткові заходи контролю:

    • буде проводитися обов’язковий температурний скринінг;
    • необхідно бути в захисній масці або респіраторі;
    • необхідно дотримуватися соціальної дистанції з урахуванням розмітки, нанесеної в районі пунктів пропуску;
    • громадяни мають дати згоду на проходження обов’язкової самоізоляції (з використанням додатку Дій вдома), або ж пройти обсервацію у спеціально відведених для цього місцях — відповідно до вимог уряду, які закріплені постановою № 392.

    Пріоритет для перетину лінії розмежування з 10 червня матимуть такі категорії:

    • люди, що мають причини соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджувальних документів);
    • громадяни, які в'їжджають на підконтрольну Україні територію для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та ті, хто їх супроводжує (за умови пред’явлення сертифікату та запрошення-перепустки). У такому випадку обидві категорії (учасники ЗНО та особи, які їх супроводжують) звільняються від обов’язкової самоізоляції чи обсервації.

    Решту охочих пропускатимуть після оформлення громадян пріоритетної категорії.

    У березні 2020 року всі КПВВ на лінії розмежування були закриті, пропуск людей повністю припинили у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.

    Перетнути лінію розмежування могли лише громадян України, які мали на це особливі підстави.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус. 

    КПВВ Донецьк хвороби карантин коронавірус
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