Біля узбережжя ОАЕ загорівся танкер з нафтою



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Танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя

Біля узбережжя Шарджі в Об’єднаних Арабських Еміратах сталась масштабна пожежа на борту нафтового танкера.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією, танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя.

У Федеральному управлінні транспорту ОАЕ заявили, що «працюють над ліквідацією пожежі на судні».

Відно пожежі з'явилося у Twitter.

Як повідомляє портал FleetMon, що пожежа сталася на танкері VLCC ZOYA 1, експлуатується компанією з ОАЕ.

Танкер стоїть на якорі біля берегів ОАЕ як мінімум з 2018 року через фінансові та юридичні проблеми, включаючи невиплату заробітної плати екіпажу.

Найімовірніше, на борту судна нікого з членів екіпажу немає. Пожежа могла виникнути через займання газу в одному з резервуарів.