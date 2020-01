Біля узбережжя ОАЕ загорівся танкер з нафтою

Танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя

Біля узбережжя Шарджі в Об’єднаних Арабських Еміратах сталась масштабна пожежа на борту нафтового танкера.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією, танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя.

У Федеральному управлінні транспорту ОАЕ заявили, що «працюють над ліквідацією пожежі на судні».

Відно пожежі з'явилося у Twitter.

#Update: An oil tanker is on fire off the coast of #Sharjah, United Arab Emirates (#UAE).#MiddleEast #MENA #Iranpic.twitter.com/jLLivhTYZH