Біля узбережжя ОАЕ загорівся танкер з нафтою
Танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя
Біля узбережжя Шарджі в Об’єднаних Арабських Еміратах сталась масштабна пожежа на борту нафтового танкера.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією, танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя.
У Федеральному управлінні транспорту ОАЕ заявили, що «працюють над ліквідацією пожежі на судні».
Відно пожежі з'явилося у Twitter.
#Update: An oil tanker is on fire off the coast of #Sharjah, United Arab Emirates (#UAE).#MiddleEast #MENA #Iranpic.twitter.com/jLLivhTYZH— ISCResearch (@ISCResearch) January 29, 2020
Як повідомляє портал FleetMon, що пожежа сталася на танкері VLCC ZOYA 1, експлуатується компанією з ОАЕ.
Танкер стоїть на якорі біля берегів ОАЕ як мінімум з 2018 року через фінансові та юридичні проблеми, включаючи невиплату заробітної плати екіпажу.
Найімовірніше, на борту судна нікого з членів екіпажу немає. Пожежа могла виникнути через займання газу в одному з резервуарів.