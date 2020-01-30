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    Біля узбережжя ОАЕ загорівся танкер з нафтою

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    Біля узбережжя ОАЕ загорівся танкер з нафтою

    Танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя

    Біля узбережжя Шарджі в Об’єднаних Арабських Еміратах сталась масштабна пожежа на борту нафтового танкера.

    Про це повідомляє Reuters.

    Згідно з інформацією, танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя.

    У Федеральному управлінні транспорту ОАЕ заявили, що «працюють над ліквідацією пожежі на судні».

    Відно пожежі з'явилося у Twitter.

    Як повідомляє портал FleetMon, що пожежа сталася на танкері VLCC ZOYA 1, експлуатується компанією з ОАЕ.

    Танкер стоїть на якорі біля берегів ОАЕ як мінімум з 2018 року через фінансові та юридичні проблеми, включаючи невиплату заробітної плати екіпажу.

    Найімовірніше, на борту судна нікого з членів екіпажу немає. Пожежа могла виникнути через займання газу в одному з резервуарів.

    пожежа Twitter ОАЕ
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