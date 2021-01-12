Біля Землі пройде потенційно небезпечний астероїд

У NASA попередили про наближення астероїда до Землі

Знайдене небесне тіло віднесли до групи «аполлонів»

На сайті Лабораторії реактивного руху NASA з’явилося повідомлення про те, що в ніч з 13 на 14 січня біля Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд.

Як повідомляється, це астероїд 2020 WU5, який виявили 29 листопада 2020 на світлинах, отриманих космічним телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), а 4 грудня він був включений в Електронний циркуляр малих планет Міжнародного астрономічного союзу (IAU).

Знайдене небесне тіло віднесли до групи «аполлонів» – це навколоземні об’єкти, орбіти яких перетинають земну орбіту зі зовнішнього боку. За оцінками вчених, його діаметр становить від 0,5 до 1,1 км.

Незважаючи на те, що космічний об’єкт пройде досить далеко від Землі (від 8,1 до 7,5 млн км), він віднесений до потенційно небезпечних. Він максимально наблизиться до Землі в ніч на 14 січня.

Також наголошується, що спостерігачі зможуть побачити, як астероїд переміщається на тлі сузір’я Близнюків в напрямку сузір’я Візничого. У середніх широтах Північної півкулі складуться хороші умови для його спостереження.