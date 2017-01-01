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    Біометричний контроль: стало відомо, чи торкнеться нововведення кримчан

    У Держприкордонслужбі нагадали, що паспорти російського зразка з реєстрацією в Криму є недійсними
    Українські мобільні пункти біометричного контролю на адмінмежі з анексованим Кримом почнуть повноцінно працювати з 1 січня. Речник Держприкордонслужби Олег Слободян в коментарі «Крим.Реалії» заявив, що перевірка біометричних даних не торкнеться громадян України, які проживають у Криму. «По той бік адмінмежі перебувають наші
    • Сьогодні, 02:51
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    Біометричний контроль
    Біометричний контроль

    У Держприкордонслужбі нагадали, що паспорти російського зразка з реєстрацією в Криму є недійсними

    Українські мобільні пункти біометричного контролю на адмінмежі з анексованим Кримом почнуть повноцінно працювати з 1 січня. Речник Держприкордонслужби Олег Слободян в коментарі «Крим.Реалії» заявив, що перевірка біометричних даних не торкнеться громадян України, які проживають у Криму.

    «По той бік адмінмежі перебувають наші громадяни, вони не є суб'єктами дії цього рішення. На півострові можуть перебувати іноземці, які з контрольованої частини України за наявності всіх підстав попрямували до Криму. Тому тут також будуть встановлюватися пристрої для біометричного контролю, але на другій лінії контролю. На першій лінії в обов'язковому порядку перевірка біометричних даних здійснюватися не буде», - зазначив він.

    Спікер Держприкордонслужби також нагадав, що паспорти російського зразка з реєстрацією в Криму є недійсними.

    «Це не документ, брати його до уваги ми не будемо. Якщо це людина, наприклад, з Москви, яка незаконно потрапила до Криму і буде намагатися потрапити на материкову Україну, то вона порушила законодавство України, оскільки проїхала через закриті пункти пропуску. Такому громадянину ми можемо заборонити в'їзд, він не буде пропущений через адміністративну межу», - додав Слободян.

    Нагадаємо, мобільні комплекси біометричного контролю на кордоні з Російською Федерацією запрацюють з 27 грудня у тестовому режимі.

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