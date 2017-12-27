Бірюков розповів, скільки серед звільнених полонених військових та цивільних

Серед звільнених полонених є військові, блогери, ультраси, цивільні та жінки

Серед українських заручників, звільнених з полону контрольованих Росією бойовиків, значаться 32 військових і 41 цивільна особа. Про це телефоном повідомив радник президента України Юрій Бірюков в ефірі телеканалу «Прямий». «Там 41 цивільна особа і відповідно 32 військових», - сказав Бірюков. «У тому числі це



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Звільнення українського полоненого

Серед звільнених полонених є військові, блогери, ультраси, цивільні та жінки

Серед українських заручників, звільнених з полону контрольованих Росією бойовиків, значаться 32 військових і 41 цивільна особа.

Про це телефоном повідомив радник президента України Юрій Бірюков в ефірі телеканалу «Прямий».

«Там 41 цивільна особа і відповідно 32 військових», - сказав Бірюков.

«У тому числі це блогери, ультраси луганської «Зорі». Там багато цивільних. Там жінки є», - додав він.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».