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    Бірюков розповів, скільки серед звільнених полонених військових та цивільних

    Серед звільнених полонених є військові, блогери, ультраси, цивільні та жінки
    Серед українських заручників, звільнених з полону контрольованих Росією бойовиків, значаться 32 військових і 41 цивільна особа. Про це телефоном повідомив радник президента України Юрій Бірюков в ефірі телеканалу «Прямий». «Там 41 цивільна особа і відповідно 32 військових», - сказав Бірюков. «У тому числі це
    • Сьогодні, 07:25
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    Звільнення українського полоненого
    Звільнення українського полоненого

    Серед звільнених полонених є військові, блогери, ультраси, цивільні та жінки

    Серед українських заручників, звільнених з полону контрольованих Росією бойовиків, значаться 32 військових і 41 цивільна особа.

    Про це телефоном повідомив радник президента України Юрій Бірюков в ефірі телеканалу «Прямий».

    «Там 41 цивільна особа і відповідно 32 військових», - сказав Бірюков.

    «У тому числі це блогери, ультраси луганської «Зорі». Там багато цивільних. Там жінки є», - додав він.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

    Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

    Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

    Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

    Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

    Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

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