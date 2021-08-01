Біткоїн знову дорожчає: за нього вже дають понад $42 тис.

Росту криптовалюти сприяють твіти Ілона Маска та Кеті Вуд

Після падіння, яке спостерігалося посеред липня, у неділю, 1 серпня, було зафіксовано подорожчання біткоїна до $42 606 за монету. Як повідомляє агентство Bloomberg, таким чином популярна криптовалюта досягла найвищого рівня з 18 травня.

Біткоїн, який протягом декількох тижнів мав тенденцію до зниження в порівнянні з рекордом середини квітня у $65 тис., зростає вже більше тижня. Мотиваційні коментарі Ілона Маска і Кеті Вуд допомогли вивести його з тенденції до зниження. Допомогли також заяви Amazon, пов'язані з цифровими активами, і пов'язані з цим спекуляції.

Едвард Мойя, старший аналітик ринку Північної Америки в Oanda Corp., висловив застереження щодо недавнього ривка. «Роздрібний інтерес високий, тоді як інституційний інтерес дещо відстає і потребує нових схвалень», – сказав він.

«Буде не дивно, якщо біткойн розширить торговий діапазон від $30 тисяч до $42 тисяч і спробує досягти 45 тисяч доларів. Однак для того, щоб перевищити $50 тисяч біткойну будуть потрібні певні зусилля. Тільки остаточний прорив вище $50 тис. доларів приверне нові потоки і сигналізує про зміну більш широкого напрямку ринку», – сказав Панкадж Балані, генеральний директор біржі криптодерівативів Delta Exchange.

Нагадаємо, що у 20-х числах липня курс біткоїна (Bitcoin) опустився нижче $30 тисяч вперше майже за місяць. Цю позначку криптовалюта востаннє перетинала 22 червня. Станом на 10 ранку 20 липня, курс біткоїна становив $29,7 тис.

До слова, уже в липні Парагвай може визнати біткоїн законним засобом платежу.

Раніше законодавці Сальвадору проголосували за прийняття біткоїна як законного платіжного засобу.

Можливість легалізації біткоїна також розглядають Панама, Бразилія, Мексика і Аргентина.

При цьому британський фінансовий регулятор відхилив заявку лондонської Binance Markets на реєстрацію як компанії, яка проводить операції з криптовалютою.