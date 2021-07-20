Мінімум за останній місяць. Біткоїн обвалився нижче $30 тисяч

Загальна вартість ринкової капіталізації Bitcoin обвалилася до майже $557 млрд

Курс біткоїна (Bitcoin) опустився нижче $30 тисяч вперше майже за місяць. Цю позначку криптовалюта востаннє перетинала 22 червня. Про це свідчать дані Coindesk.

Станом на 10 ранку 20 липня, курс біткоїна становить $29,7 тис. Вартість криптовалюти впала на 6,41%.

Загальна вартість ринкової капіталізації Bitcoin обвалилася до майже $557 млрд. Падіння капіталізації за добу склало близько $23 млрд.

Графіка: coindesk.com

До слова, уже в липні Парагвай може визнати біткоїн законним засобом платежу.

Раніше законодавці Сальвадору проголосували за прийняття біткоїна як законного платіжного засобу.

Можливість легалізації біткоїна також розглядають Панама, Бразилія, Мексика і Аргентина.