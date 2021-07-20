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    Економіка та фінанси

    Мінімум за останній місяць. Біткоїн обвалився нижче $30 тисяч

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    Курс біткоїна зараз становить $29,7 тис. - Мінімум за останній місяць. Біткоїн обвалився нижче $30 тисяч
    Курс біткоїна зараз становить $29,7 тис.
    Фото: istockphoto.com

    Загальна вартість ринкової капіталізації Bitcoin обвалилася до майже $557 млрд

    Курс біткоїна (Bitcoin) опустився нижче $30 тисяч вперше майже за місяць. Цю позначку криптовалюта востаннє перетинала 22 червня. Про це свідчать дані Coindesk.

    Станом на 10 ранку 20 липня, курс біткоїна становить $29,7 тис. Вартість криптовалюти впала на 6,41%.

    Загальна вартість ринкової капіталізації Bitcoin обвалилася до майже $557 млрд. Падіння капіталізації за добу склало близько $23 млрд.

    Графіка: coindesk.com
    Графіка: coindesk.com

    До слова, уже в липні Парагвай може визнати біткоїн законним засобом платежу.

    Раніше законодавці Сальвадору проголосували за прийняття біткоїна як законного платіжного засобу.

    Можливість легалізації біткоїна також розглядають Панама, Бразилія, Мексика і Аргентина.

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    Теги: валютні операції гроші Біткоїн криптовалюта
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    Мінімум за останній місяць. Біткоїн обвалився нижче $30 тисяч