Криптовалюта біткоїн оновила історичний максимум: ціна перевищила $64 тис.

Ціна криптовалюти біткоїн знову почала зростати. Станом на ранок 14 квітня, біткойн коштує 64 тисячі доларів. Про це повідомляє CoinDesk.

Так, станом на ранок ціна біткоїна зросла на 5,79% і досягла рівня 64 474 доларів.

Загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна зросла до 1,21 трлн доларів. Зростання капіталізації за добу склало майже 74 млрд доларів.

Зазначимо, цьогоріч найбільша в світі криптовалюта виросла в ціні більш ніж удвічі на тлі зростаючого визнання її в якості інвестиції та засобу платежу, а також оскільки інвестори шукають високоприбуткові активи з низькими процентними ставками.

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.