Бійці Об'єднаних сил звільнили 40 гектарів території на Луганщині - Тимчук



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Український прапор на Донбасі, архівне фото

Для припинення провокаційного обстрілу рота глибинної розвідки Об'єднаних сил зайняла нові позиції

Рота глибинної розвідки Об'єднаних сил зайняла нові позиції, узявши під свій контроль північно-західну околицю Золотого-5.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

Він нагадав, що російсько-окупаційні війська застосовують на Донбасі тактику використання населених пунктів в «сірій зоні», прикриваючись місцевим населенням.

Так, після узяття Об'єднаними силами під контроль населеного пункту Золоте-4 противник, використовуючи північно-західну частину Золотого-5 значно активізував обстріл позицій українських військ.

«Для припинення провокаційного обстрілу 19 вересня рота глибинної розвідки Об'єднаних сил зайняла нові позиції, узявши під свій контроль північно-західну околицю Золотого-5. Місцеві жителі (близько 150 людей) зустріли українських воїнів-визволителів гаслами «Слава Україні!» і «Героям Слава!», - написав нардеп.

За його даними, в результаті операції Об'єднаними силами повернуто під контроль майже 40 га території.

Нагадаємо, упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню: двоє українських військових отримали поранення.