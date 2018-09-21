Бійці Об'єднаних сил звільнили 40 гектарів території на Луганщині - Тимчук
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Розсилка
Для припинення провокаційного обстрілу рота глибинної розвідки Об'єднаних сил зайняла нові позиції
Рота глибинної розвідки Об'єднаних сил зайняла нові позиції, узявши під свій контроль північно-західну околицю Золотого-5.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.
Він нагадав, що російсько-окупаційні війська застосовують на Донбасі тактику використання населених пунктів в «сірій зоні», прикриваючись місцевим населенням.
Так, після узяття Об'єднаними силами під контроль населеного пункту Золоте-4 противник, використовуючи північно-західну частину Золотого-5 значно активізував обстріл позицій українських військ.
«Для припинення провокаційного обстрілу 19 вересня рота глибинної розвідки Об'єднаних сил зайняла нові позиції, узявши під свій контроль північно-західну околицю Золотого-5. Місцеві жителі (близько 150 людей) зустріли українських воїнів-визволителів гаслами «Слава Україні!» і «Героям Слава!», - написав нардеп.
За його даними, в результаті операції Об'єднаними силами повернуто під контроль майже 40 га території.
Нагадаємо, упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню: двоє українських військових отримали поранення.