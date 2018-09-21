На Донбасі двоє українських військових отримали поранення



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Російські окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського та в районі Гнутового

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це 21 вересня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Зазначається, що противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. При цьому озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

«З автоматичних станкових гранатометів російські окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське. Також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував проти українських захисників в районі Гнутового», - заявили в штабі.

Повідомляється, що в ході бойового зіткнення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені.

Нагадаємо, через загибель на Донбасі командира відділення 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А2167 Володимира Матвієнка 22 вересня в Києві оголошено Днем жалоби.