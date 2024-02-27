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Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Ахметов у 2023 збільшив інвестиції в Україну до $800 млн
фото: SCM

SCM Ахметова під час війни збільшила інвестиції в Україну в півтора рази

За 12 місяців 2023 року інвестиційна група SCM Ріната Ахметова спрямувала на капітальні інвестиції та модернізацію в Україні понад 32 млрд грн (або $0,8 млрд). Це майже на 52% більше, ніж у 2022 році. Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Для забезпечення енергетичної незалежності України за 2023 рік ДТЕК ввела в експлуатацію 26 нових вугільних лав, оновила понад 6 тис.км повітряних ліній та 2 тисячі енергооб’єктів, в тому числі капітально відремонтовано енергоблоки ТЕС та їхні елементи після ворожих обстрілів. Продовжилися інвестиції у другу чергу однієї з найпотужніших ВЕС у Східній Європі Тилігульську ВЕС. Проведені геолого-розвідувальні, будівельні та бурильні роботи на газових родовищах.

Капітальні інвестиції «Метінвест» зосереджені на відновленні та розвитку безпеки ключових металургійних підприємств, підтримці технології виробництва.

Ремонти печей на «Запоріжсталі» і «Каметсталі», відновлення обладнання на криворізьких ГЗК, а також, не менш важливо, на підтримці виробничої інфраструктури компанії «Покровськвугілля», введення в роботу нових шахтних лав. Завдяки цьому, підприємство, що розташоване на Донеччині неподалік від лінії фронту, змогло, незважаючи на війну, забезпечити українські металургійні заводи вугільним концентратом.

Загалом за результатами 12 місяців 2023 року українські, асоційовані та спільні підприємства інвестиційної групи SCM сплатили 66,4 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (або $1,8 млрд). На соціальні програми спрямовано 11,4 млрд гривень (або $0,3 млрд). Зокрема на програми для мешканців регіонів присутності, заходи з посилення безпеки праці та охорона навколишнього середовища.

Крім того бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» продовжують підтримувати Україну та українців у ці складні часи.

За два роки повномасштабної війни на допомогу військовим та мирним спрямовано вже 7,6 млрд грн. Додатково Рінат Ахметов виділив 1 млрд грн на проект допомоги захисникам Маріуполя та їхнім сім'ям «Серце Азовсталі».

Теги: Рінат Ахметов інвестиції

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