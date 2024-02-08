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Україна може зіткнутися із серйозною нестачею зброї: Шольц б'є на сполох

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна може зіткнутися із серйозною нестачею зброї: Шольц б'є на сполох
За словами Шольца, перемога Росії означала б не лише кінець України, але й кардинально змінила б обличчя Європи, завдала б серйозного удару по світовому порядку
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини зазначив, що деякі фінансові зобов’язання вже закінчилися, а інші потребують пролонгації

Попри підтримку Заходу, Україна скоро може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Західні країни мають зробити все, щоб не допустити перемоги Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй статті для Wall Street Journal.

Шольц зазначив, що деякі фінансові зобов’язання вже закінчилися, а інші потребують пролонгації.

Однак він наголосив, що довгострокові наслідки та витрати, з якими зіткнеться Захід від нездатності зупинити агресію РФ затьмарять будь-які інвестиції.

«Європейський союз і його держави-члени є найбільшим фінансовим спонсором України, який надав понад $91 млрд від початку війни, за ними слідують США і Німеччина. Військова підтримка Німеччини поступається тільки американській», – заявив канцлер.

За словами Шольца, перемога Росії в Україні означала б не лише кінець України як вільної, демократичної та незалежної держави, але й кардинально змінила б обличчя Європи, а також завдала б серйозного удару по світовому порядку, оскільки спроба вкрасти територію силою може стати прикладом для інших авторитарних лідерів по всьому світу.

«Все більше країн ризикують стати жертвами хижака, що знаходиться по сусідству», – вважає канцлер ФРН.

Крім того, Шольц наголошує, що лідерство президента США Джо Байдена має вирішальне значення для забезпечення об'єднаної та успішної відповіді на агресію російського диктатора Володимира Путіна.

Україна чинить опір не тільки завдяки героїчній боротьбі свого народу, але й завдяки фінансовій та гуманітарній підтримці Заходу та постачанню зброї та боєприпасів, додає він.

«Наше послання чітке: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром можемо прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому і непередбачуваному, ніж за часів холодної війни», – наголошує Шольц у статті.

Однак він зазначив, що для того, аби не допустити поразки, Захід повинен зберегти підтримку України.

Крім того, як і США та інші партнери, Німеччина готова надати Україні довгострокові зобов’язання і домовленості у сфері безпеки, аби вона могла стримувати та захищати себе від майбутніх нападів РФ. Таким чином, Україна зможе утримувати добре оснащену сучасну армію та підвищить безпеку усієї Європи.

За словами канцлера, Захід повинен продовжувати рухатися в стратегічному напрямку «по обидва боки Атлантики», переконуючи громадян у тому, що перемога Росії зробить світ набагато небезпечнішим місцем, виснажить бюджети та поставить під загрозу свободу і процвітання.

Канцлер Німеччини також зазначив, що оскільки Захід не бачить себе у стані війни з Росією і не прагне конфронтації з нею, необхідно протистояти будь-яким спробам втягнути НАТО в агресивну війну Росії проти України.

Він вважає, що колективне стримування та оборона НАТО мають бути надійними. Шольц пообіцяв розмістити повноцінну німецьку бойову бригаду в Литві, на східному фланзі НАТО.

Шольц додав, що чим швидше Путін зрозуміє, що Захід втягнутий у цю війну надовго, тим швидше закінчиться його війна проти України, і єдиний спосіб досягти тривалого миру – це зберегти підтримку, єдність і рішучість.

Нагадаємо, Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

У Сенаті не знайшлося достатньо голосів для підтримки компромісного законопроєкту, який декілька місяців розроблявся представниками Білого дому, демократами та республіканцями.

Проти прискореного подальшого розгляду законопроєкту, висловилось 50 американських сенаторів. Так, законопроєкт не набрав потрібних 60 голосів.

Також повідомлялося, що у лютому Україна та Німеччина можуть підписати договір про гарантії безпеки, і проєкт цього документа вже готовий. 

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Теги: Німеччина інвестиції війна путін Україна Олаф Шольц Європейський союз перемога

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