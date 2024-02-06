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Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 5-6 лютого: повний список

Катерина Іванова
glavcom.ua
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 5-6 лютого: повний список
Зеленський вручив міністру закордонних справ Португалії орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня
фото: Офіс президента України

Світові держави продовжують надавати Україні як гуманітарну, військову, так і фінансову допомогу

Дайджест допомоги, яку отримала Україна на початку тижня, 5-6 лютого.

Нідерланди передадуть Україні додаткові винищувачі F-16

«Міністерство оборони Нідерландів готує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16», – йдеться в заяві.

Таким чином, Збройні сили України отримають 24 літаки від Нідерландів. Вже найближчим часом Україна отримає F-16 з ракетами на 300-500 км.

«Перевага України в повітрі має важливе значення для протидії російській агресії», – додала міністр.

ЄС надасть Міжнародній фінансовій корпорації гарантії щодо інвестицій для відновлення України

У рамках угоди Європейський Союз надасть IFC, члену Групи Світового банку, фінансові гарантії на суму до 90 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну в рамках програми IFC's Better Futures (BFP). Очікується, що приватні інвестиції у рамках програми сягнуть понад 500 млн євро по різних секторах, включаючи важливу інфраструктуру та виробництво товарів, сприяння декарбонізації та збереження засобів до існування.

«Ця угода є ще одним прикладом нашої чудової співпраці з IFC у наших зусиллях щодо збільшення інвестицій в Україну. Ця гарантія EFSD+ допоможе відновити інфраструктуру країни, підтримати її бізнес-сектор та посилити стійкість її економіки, підтверджуючи зобов'язання Європейського Союзу підтримувати Україну в цей кризовий час», – сказав комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Міжнародні партнери допомагають у відбудові 360 громадам

Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна під час виступу на ІІІ Форумі з відновлення, який проходить на Житомирщині, розповіла, що наразі 360 громад працюють з міжнародними партнерами

«Велика частка проєктів були започатковані ще до повномасштабного вторгнення, наприклад, ініціативи від USAID. Минулого року нам вдалося активувати ряд донорів, які надаватимуть підтримку громадам у відновленні. Так, під опікою ПРООН перебувають 10 громад, Британське агентство розвитку також взяло 10 громад, Канада надаватиме підтримку 19 громадам. Ми сподіваємося, що проєкт французького протекторату на Чернігівщині візьме під свою опіку ще 6 громад», – сказала Азархіна.

США планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні

Повідомляється, що виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США планується збільшити з 28 тис у жовтні минулого року (останній місяць, за яким були опубліковані точні цифри) до 37 тис у квітні та приблизно 60 тис у жовтні 2024 року. У жовтні наступного року планується збільшити виробництво цих боєприпасів до 100 тис.

Зеленський обговорив з головою МЗС Португалії участь у проєктах із відновлення Житомирщини

Зеленський високо оцінив готовність Португалії долучитися до відбудови освітніх закладів Житомирщини та результати Форуму з відновлення області, який відбувся 5 лютого в Житомирі за участю міністра закордонних справ та міністра освіти Португальської Республіки.

«Знаю, що вчора ви мали активний день у Житомирі та взяли участь у Форумі з відновлення Житомирщини. Розраховую, що практична реалізація відповідних проєктів розпочнеться вже найближчим часом», – сказав він.

У ході зустрічі було приділено особливу увагу ситуації на фронті та подальшій оборонній співпраці між Україною та Португалією, зокрема розвитку взаємодії в контексті приєднання Португальської Республіки до авіаційної коаліції.

Теги: міністр інвестиції Канада війна бізнес Володимир Зеленський Україна Європейський союз Місяць

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