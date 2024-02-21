Канада зволікає з інвестиціями у випуск боєприпасів: ЗМІ назвали причину

Пропозицію щодо нарощування виробництва артилерійських снарядів внесли до уряду країни ще восени 2022 року

Канада зволікає з інвестиціями у збільшення виробництва боєприпасів, оскільки нібито не бачить у цьому економічної вигоди у середньостроковій перспективі. Про це повідомляє видання CBC News.

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Зазначається, що уряд Канади досі не уклав зі своїми компаніями з випуску зброї угоди з нарощування виробництва снарядів калібру 155 мм. Восени 2022 року два великі канадські виробники боєприпасів внесли в уряд пропозицію про суттєве нарощування виробництва артилерійських снарядів.

Майже через півтора року, коли канадські запаси опустилися до небезпечно низького рівня, велику угоду про нарощування їх виробництва в цій країні досі не укладено. Джерела видання зазначають, що союзники тиснуть на Канаду, але уряд країни сумнівається, що інвестиції зможуть окупити через недостатній довгостроковий попит на артилерійські боєприпаси у світі.

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Вагання канадського уряду частково пов'язані з тим, що нарощування виробництва стандартних натовських 155-мм боєприпасів, яких потребує як Україна, так і Канада, вимагає від федерального уряду інвестувати $400 млн у заводи. За оцінками оборонного відомства країни, розширення та модернізація виробничих потужностей снарядів вимагатиме три роки.

При цьому раніше Канада все ж таки інвестувала близько $5 млн у модернізацію виробничих ліній, але цей крок не приніс суттєвих результатів.

Нагадаємо, найбільший виробник боєприпасів в Європі Rheinmetall відкриє спільний завод з виробництва снарядів в Україні. Меморандум про створення спільного підприємства було укладено за участю міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

Також повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.