Найбільший у світі виробник скла позбувся бізнесу в Росії

Японський виробник скла AGC продав заводи російському холдингу

Найбільший світовий виробник скла – японська компанія AGC – продала активи в Росії. Про це пише російське видання «Комерсант» з посиланням на директора підприємств Сергія Князєва. Уточнюється, що йдеться про Борський і Клинський скляні заводи, що належали корпорації з Японії.

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За даними видання, 19 лютого було проведено угоду про передачу підприємств багатопрофільному холдингу з Санкт-Петербурга «Адамант», сума залишається невідомою. AGC призупинила інвестиції та скоротила постачання продукції до Росії у 2022 році.

Asahi Glass Co., Ltd (AGC) – японська скляна компанія, найбільший у світі виробник скла. Входить до групи Mitsubishi. Штаб-квартира у Токіо.

Японська сторона купила Борський скляний завод, який є найбільшим російським виробником автомобільного скла у 1997 році. Підприємство виробляло 1,2 тис. тонн скла на добу та до 1,5 млн машинокомплектів загартованого та багатошарового автомобільного скла на рік. Клинський завод збудували 2004 року – на його частку припадало 1,6 тис. тонн флоат-скла на добу.

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Нагадаємо, раніше російський автопром втратив свого останнього великого іноземного партнера. Німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck продав 15% акцій, що належали йому, найбільшому російському виробнику вантажівок «Камаз», повідомив гендиректор підприємства Сергій Когогін. Когогін відмовився назвати покупця частки Daimler Truck, а також суму угоди, зазначивши, що німецький концерн не брав участі у житті російського автовиробника з лютого 2022 року.

До цього через війну в Україні російський ринок залишили всі західні та світові автовиробники. Останній великий завод продала корейська Hyundai – її підприємство у Санкт-Петербурзі у січні 2024 року придбала компанія «Арт-фінанс».

Daimler Truck став акціонером «Камаза» в 2008 році – тоді він придбав 10% виробника вантажівок в інвесткомпанії «Трійка діалог» Рубена Варданяна за $250 млн. У 2010 році Daimler і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) купили ще 5% «Камаза». Пізніше німецький концерн викупив 1%, який належав ЄБРР.

До слова, представники французького банку Societe Generale оголосили нове рішення щодо свого майбутнього бізнесу в Росії. Банк планує назавжди покинути ринок країни-агресорки.